Німеччина наполягає на виключенні для енергосектору в разі санкцій проти РФ, – Bloomberg

Якщо винятку не буде, постачання енергоносіїв до Європи може бути під загрозою, що негативно позначиться на економіці європейських країн.

Уряд Німеччини наполягає на виключенні для енергетичного сектора, якщо буде ухвалено рішення заборонити російським банкам проводити операції у валюті США, повідомляє Bloomberg.

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Джерела видання повідомляють, що енергетичний сектор може потрапити в пакет санкцій проти РФ як економічний захід у відповідь Кремлю в разі військової інтервенції проти України. Тому великі західні країни поділяють думку Німеччини, яка стурбована тим, що без цих винятків поставки енергоносіїв до Європи можуть опинитися під загрозою.

Проте виняток із списку санкцій не завадить можливим заходам проти газопроводу "Північний потік-2", який найближчими місяцями має доставити додатковий російський газ через Балтику до Німеччини.

Офіційний представник Європейського союзу заявив, що до цих варіантів входить обмеження можливостей Москви конвертувати валюту, торгувати із Заходом і отримати доступ до ключових технологій, пише Bloomberg.

Проблема в тому, що поки що колективний Захід працює над створенням вагомого пакету заходів, кожна країна намагається захистити свою власну економіку від потенційно значних негативних побічних ефектів, які матимуть місце в разі перебоїв із постачанням енергоносіїв.

За даними видання, як тимчасову альтернативу деякі великі європейські країни пропонують перехідний період до набуття чинності санкційних заходів, під час якого постачання енергоносіїв триватиме. Для цього пропонується зробити винятки для деяких банків, угод, пов'язаних із енергетикою та існуючих контрактів.

Нагадаємо, що глава МЗС Данії Єппе Кофод нещодавно заявив про готовність країн Євросоюзу рішуче відповісти жорсткими санкціями Росії в разі військового вторгнення в Україну. За його словами, "небачені санкції" будуть набагато жорсткішими, ніж у 2014 році.

США та Євросоюз не відключатимуть російські банки від системи Swift, що б відрізало Росію від усієї глобальної економіки.