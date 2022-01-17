Захід не планує відключати РФ від Swift — німецький ЗМІ

Як альтернативу, ЄС і США готують великі економічні штрафи щодо російських банків.

ЄС та США вирішили не виключати Росію зі світової фінансової системи. Замість відключення РФ від Swift, західні країни готують адресні економічні санкції проти російських банків. Про це повідомляє Handelsblatt.

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Економічні санкції проти російських банків розглядаються як альтернатива. Відключення Росії від системи Swift, які відрізало б країну від усієї глобальної економіки, більше не розглядається як останній засіб, до якого Захід міг би вдатися, щоб не дозволити РФ розпочати повномасштабне вторгнення на територію України.

Раніше депутат Бундестагу Фрідріх Мерц, який незабаром очолить Християнсько-демократичний союз, заявив, що відключення РФ від Swift завдасть шкоди не лише російській економіці. Мерц застерігає від такого кроку, посилаючись на те, що від відключення РФ від Swift постраждає економіка Німеччини.

Депутат порівняв таке рішення з атомною бомбою для ринку капіталів, товарів та послуг. Інакше, вважає депутат, може настати масовий економічний спад.

Swift — міжбанківська система передачі інформації та платежів, до якої підключені найбільші організації практично у всіх країнах.

Нагадаємо, що провідні аналітики країн Заходу та Азії вважають малоймовірним те, що США відключать РФ від системи SWIFT та заборонять американському бізнесу проводити розрахунки з російськими компаніями у доларах.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ планують відключити SWIFT у разі масштабного вторгнення в Україну. Нові обмеження не дозволять Кремлю фінансувати свої розвідслужби та армію.