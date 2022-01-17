Запад не планирует отключать РФ от Swift — немецкое СМИ

В качестве альтернативы ЕС и США готовят крупные экономические штрафы в отношении российских банков.

ЕС и США решили не исключать Россию из мировой финансовой системы. Вместо отключения РФ от Swift западные страны готовят адресные экономические санкции против российских банков. Об этом сообщает Handelsblatt.

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Экономические санкции против российских банков рассматриваются в качества альтернативы. Отключение России от системы Swift, которые бы отрезало страну от всей глобальной экономики, больше не рассматривается как последнее средство, к которому Запад мог бы прибегнуть, чтобы не позволить РФ предпринять полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Ранее депутат Бундестага Фридрих Мерц, который в скором времени возглавит Христианско-демократический союз, заявил, что отключение РФ от Swift нанесет ущерб не только российской экономике. Мерц предостерегает от такого шага, ссылаясь на то, что от отключения РФ от Swift пострадает и экономика Германии.

Депутат сравнил такое решение с атомной бомбой для рынка капиталов, товаров и услуг. В противном случае, считает депутат, может последовать массовый экономический спад.

Swift — межбанковская система передачи информации и платежей, к которой подключены крупнейшие организации практически во всех странах.

Напомним, что ведущие аналитики стран Запада и Азии считают маловероятным то, что США отключат РФ от системы SWIFT и запретят американскому бизнесу производить расчеты с российскими компаниями в долларах.

Ранее Фокус сообщал, что РФ планируют отключить SWIFT в случае масштабного вторжения в Украину. Новые ограничения не позволят Кремлю финансировать свои разведслужбы и армию.