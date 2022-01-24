"Небачені раніше санкції": ЄС готовий рішуче відповісти на російське вторгнення в Україну

Глава МЗС Данії сказав, що Кремль поводиться, як у епоху "холодної війни", і попередив про жорсткіші політичні й економічні санкції щодо РФ.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив про готовність країн Євросоюзу рішуче відповісти жорсткими санкціями Росії в разі військового вторгнення в Україну. Про це глава відомства заявив журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, повідомляє Reuters.

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"Немає жодних сумнівів у тому, що ми готові відреагувати всеосяжними та небаченими раніше санкціями, якщо Росія знову вторгнеться в Україну", — сказав Кофорд.

За його словами, президент Росії Володимир Путін повинен мати на увазі, що якщо Кремль зважиться на військову провокацію щодо України, ціна буде дуже високою, оскільки будуть жорсткіші політичні й економічні санкції, ніж у 2014 році.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс", Кофорд також прокоментував ситуацію в галузі європейської безпеки. Дипломат заявив про те, що російські пропозиції щодо гарантій безпеки в Європі є абсолютно неприйнятними та за своєю суттю нагадують епоху "холодної війни".

"Росії слід відкликати неприйнятні пропозиції щодо того, як змінити порядок у сфері безпеки Європи", — наголосив Кофорд.

При цьому він зазначив, що країни ЄС готові йти на переговори з російською стороною "відповідно до принципів і договорів, яким сама Росія віддана в межах роботи ОБСЄ".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників запровадити санкції проти РФ не після її ймовірного вторгнення в Україну, а раніше. Глава держави зазначив, що йому незрозуміло, чому країни Заходу розмірковують про нові обмеження лише після нової фази військової агресії з боку Росії.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що заборона з боку США на валютні операції для російських банків може призвести до громадянського конфлікту в Україні. За його словами, такі кроки не сприяють деескалації напруженості в європейському регіоні.