"Невиданные ранее санкции": ЕС готова решительно ответить на российское вторжение в Украину

Глава МИД Дании сказал, что Кремль ведет себя, как в эпоху "холодной войны" и предупредил о более жестких политических и экономических санкциях в отношении РФ.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о готовности стран Евросоюза решительно ответить жесткими санкциями России, в случае военного вторжения в Украину. Об этом глава ведомства заявил журналистам перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.

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"Нет никаких сомнений в том, что мы готовы отреагировать всеобъемлющими и невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется в Украину", — сказал Кофорд.

По его словам, президент России Владимир Путин должен иметь в виду, что если Кремль решится на военную провокацию в отношении Украины, цена будет очень высокой, поскольку последуют более жесткие политические и экономические санкции, чем в 2014 году.

Как сообщает агентство "Интерфакс", Кофорд также прокомментировал ситуацию в области европейской безопасности. Дипломат заявил о том, что российские предложения по гарантиям безопасности в Европе совершенно неприемлемы и по своей сути напоминают эпоху "холодной войны".

"России следует отозвать неприемлемые предложения в отношении того, как изменить порядок в области безопасности Европы", — подчеркнул Кофорд.

При этом он отметил, что страны ЕС готовы идти на переговоры с российской стороной "в соответствии с принципами и договорами, которым сама Россия привержена в рамках работы ОБСЕ".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников ввести санкции против РФ не после ее вероятного вторжения в Украину, а до этого. Глава государства отметил, что ему непонятно почему страны Запада рассуждают о новых ограничениях лишь после новой фазы военной агрессии со стороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет со стороны США на валютные операции для российских банков может привести к гражданскому конфликту в Украине. По его словам, такие шаги никак не способствуют деэскалации напряженности в европейском регионе.