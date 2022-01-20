Санкции США против банков РФ приведут к гражданской войне в Украине, — Песков

Пресс-секретарь президента РФ считает, что заявления Запада о последствиях вторжения в Украину для Москвы могут "вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы" представителей нашего руководства.

В Кремле отреагировали на предупреждения президента США Джо Байдена о том, что в случае вторжения России в Украину агрессора ждут тяжелые последствия. Среди них — российские банки не смогут проводить операции с долларами. Подобные заявления могут спровоцировать начало гражданской войны в Украине, сказал в четверг, 20 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское издание "Интерфакс".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока. Мы опасаемся в этой связи", — заявил Песков.

Также в Кремле считают, что российских властям не нужно продолжать комментировать подобные заявления со стороны американских и европейских политиков, которые "фактически повторяются под кальку" "с завидным постоянством на протяжении последнего месяца, как минимум" "ежедневно от среднего экспертного уровня до уровня глав государств".

По словам Пескова, угрозы и предупреждения со стороны Запада "никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе".

Напомним, сегодня, 20 января, в ходе пресс-конференции по итогам первого года президентства Джо Байден пообещал "катастрофу для России" в случае вторжения в Украину. Он заявил, что Россия столкнется с наиболее жесткими санкциями за всю свою историю и понесет "значительный экономический ущерб". Среди прочего, банки страны-агрессора больше не смогут проводить операции с долларами.

Отметим, что сегодня в Конгресс США внесен третий пакет санкций против России. Его инициаторы предлагают ввести жесткие ограничения до возможного нападения России на Украину, а не после.