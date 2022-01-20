В Конгресс США внесен третий пакет санкций против России: что он предусматривает

Одним из ключевых отличий инициативы является то, что ввести ограничения предлагают до возможного нападения России на Украину.

В Конгресс США внесен законопроект от республиканца Джима Бенкса. Документ предусматривает санкции против "Северного потока-2" и связанных с ним компаний, отключения России от финансовой системы SWIFT и признанием России спонсором терроризма, а также введения санкций против Путина и его окружения во власти. Соответствующий проект закона опубликовало американское издание The Washington Post.

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Сообщается, что "Закон про ответственность Путина" внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержало 38 конгрессменов. Он нацелен подтолкнуть команду президента США Джо Байдена рассмотреть вопрос о введение санкций против России и президента Путина до потенциального нападения на территорию Украины, а не после.

Законопроект предусматривает:

Отключение России от международной финансовой системы SWIFT.

Санкции против "Северного потока-2", а также связанные с ним компании.

Запрет на операции с российским государственным долгом.

Признание России, как спонсора терроризма.

Прекращение диалога по стратегической стабильности, пока Крым оккупирован Россией.

Кроме того, проект закона предусматривает санкции против ряда лиц в окружении Путина и его самого, а также против российских журналистов и бизнесменов.

В этот список вошли:

Президент России Владимир Путин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Руководитель Администрации президента Антон Вайно.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Директор ФСБ Александр Бортников.

Глава Росгвардии Виктор Золотов.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Российский бизнесмен Роман Абрамович.

Напомним, МИД Украины подтвердил экстренные поставки оружия от США еще на $200 миллионов. Украина получит дополнительное оборонное и летальное оружие, а также военное оборудование. Этот пакет помощи раньше не согласовывали. Глава МИД Украины, что это в дополнения помощи, оказанной в декабре на сумму $60 млн.

Ранее, Фокус писал о том, что Зеленский заявил о бесполезности санкций на Россию после нападения на территорию Украины. Президент Владимир Зеленский считает, что угроза введения санкций после нападения на Украину только "подбодрит" Россию в ее действиях.