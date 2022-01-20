До Конгресу США внесено третій пакет санкцій проти Росії: що він передбачає

Однією з ключових відмінностей ініціативи є те, що запровадити обмеження пропонують до можливого нападу Росії на Україну.

До Конгресу США внесено законопроєкт від республіканця Джима Бенкса. Документ передбачає санкції проти "Північного потоку-2" та пов'язаних із ним компаній, відключення Росії від фінансової системи SWIFT і визнання Росії спонсором тероризму, а також запровадження санкцій проти Путіна та його оточення у владі. Відповідний проєкт закону опублікувало американське видання The Washington Post.

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Повідомляється, що Закон про відповідальність Путіна внесли на розгляд 19 січня, ініціативу підтримали 38 конгресменів. Він націлений підштовхнути команду президента США Джо Байдена розглянути питання щодо запровадження санкцій проти Росії та президента Путіна до потенційного нападу на територію України, а не після.

Законопроєкт передбачає:

відключення Росії від міжнародної фінансової системи SWIFT;

санкції проти "Північного потоку-2", а також пов'язані з ним компанії;

заборона на операції із російським державним боргом;

визнання Росії як спонсора тероризму;

припинення діалогу щодо стратегічної стабільності поки Крим окуповано Росією.

Крім того, проєкт закону передбачає санкції проти низки осіб в оточенні Путіна та його самого, а також проти російських журналістів і бізнесменів.

До цього списку увійшли:

Президент Росії Володимир Путін.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Мер Москви Сергій Собянін.

Міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко.

Перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Глава ЦВК РФ Елла Памфілова.

Керівник адміністрації президента Антон Вайно.

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

Директор ФСБ Олександр Бортніков.

Глава Росгвардії Віктор Золотов.

Генпрокурор РФ Юрій Чайка

Російський підприємець Роман Абрамович.

Нагадаємо, МЗС України підтвердило екстрені постачання зброї від США ще на $200 мільйонів. Україна отримає додаткову оборонну та летальну зброю, а також військове обладнання. Цей пакет допомоги раніше не погоджували. Глава МЗС України, що це на доповнення допомоги, наданої у грудні на суму $60 млн.

Раніше Фокус писав про те, що Зеленський заявив про марність санкцій на Росію після нападу на територію України. Президент Володимир Зеленський вважає, що загроза запровадження санкцій після нападу на Україну лише "підбадьорить" Росію у її діях.