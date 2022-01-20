Санкції США проти РФ призведуть до громадянської війни в Україні, — Пєсков

Прессекретар президента РФ вважає, що заяви Заходу про наслідки вторгнення в Україну для Москви можуть "вселяти помилкові надії в гарячі голови" представників нашого керівництва.

У Кремлі відреагували на попередження президента США Джо Байдена про те, що в разі вторгнення Росії в Україну агресора чекають тяжкі наслідки, зокрема російські банки не зможуть проводити операції з доларами. Такі заяви можуть спровокувати початок громадянської війни в Україні, сказав у четвер, 20 січня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російське видання "Інтерфакс".

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"Усі ці заяви можуть сприяти дестабілізації ситуації. Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників українського керівництва, які, як то кажуть, під сурдинку, можуть вирішити розпочати заново громадянську війну у своїй країні та спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу. Ми побоюємося у зв'язку з цим", — заявив Пєсков.

Також у Кремлі вважають, що російській владі не потрібно продовжувати коментувати подібні заяви з боку американських і європейських політиків, які "фактично повторюються під кальку" "із завидною постійністю протягом останнього місяця, щонайменше" "щодня від середнього експертного рівня до рівня глав держав".

За словами Пєскова, загрози та попередження з боку Заходу "аж ніяк не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі".

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, під час пресконференції за підсумками першого року президентства Джо Байден пообіцяв "катастрофу для Росії" в разі вторгнення в Україну. Він заявив, що Росія зіткнеться з найбільш жорсткими санкціями за всю свою історію і зазнає "значних економічних збитків". Серед іншого банки країни-агресора більше не зможуть проводити операції з доларами.

Зазначимо, що сьогодні до Конгресу США внесено третій пакет санкцій проти Росії. Його ініціатори пропонують запровадити жорсткі обмеження до ймовірного нападу Росії на Україну, а не після.