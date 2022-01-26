Германия настаивает на исключении для энергосектора в случае санкций против РФ, – Bloomberg

Если исключения не будет, поставки энергоносителей в Европу могут оказаться под угрозой, что негативно отразится на экономике европейских стран.

Правительство Германии настаивает на исключении для энергетического сектора, если будет принято решение запретить российским банкам проводить операции в валюте США, сообщает Bloomberg.

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Источники издания сообщают, что энергетический сектор может попасть в пакет санкций против РФ, как ответная экономическая мера Кремлю в случае военной интервенции против Украины. Поэтому крупные западные страны разделяют точку зрения Германии, которая обеспокоена тем, что без этих исключений поставки энергоносителей в Европу могут оказаться под угрозой.

Тем не менее исключение из санкционного списка не помешает возможным мерам против газопровода "Северный поток-2", который в ближайшие месяцы должен доставить дополнительный российский газ через Балтику в Германию.

Официальный представитель Европейского союза заявил, что в число рассматриваемых вариантов входит ограничения возможностей Москвы конвертировать валюту, торговать с Западом и получить доступ к ключевым технологиям, пишет Bloomberg.

Проблема в том, что пока коллективный Запад работает над созданием весомого пакета мер, каждая страна пытается защитить свою собственную экономику от потенциально значительных негативных побочных эффектов, которые будут иметь место в случае перебоев с поставками энергоносителей.

По данным издания, в качестве временной альтернативы некоторые крупные европейские страны предлагают переходный период до вступления в полную силу санкционных мер, во время которого поставки энергоносителей будут продолжаться. Для этого предлагается сделать исключения для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.

Напомним, что глава МИД Дании Йеппе Кофод недавно заявил о готовности стран Евросоюза решительно ответить жесткими санкциями России, в случае военного вторжения в Украину. По его словам "невиданные санкции" будут гораздо жесче чем в 2014 году.

США и Евросоюз не станут отключать российские банки от системы Swift, которые бы отрезало Россию от всей глобальной экономики.