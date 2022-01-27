Из-за Украины: глава МИД Германии предостерегла Запад от раскола

По словам Анналены Барбок, важно сопротивляться всем внешним попыткам разделить страны Запада, а дальнейшая агрессия России против Украины может иметь серьезные последствия.

Вопрос поставок вооружения в Украину не должен вносить раскол между странами Запада, поскольку напряжение России с Европой продолжает нарастать. Общей целью западных стран являеться защита суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом общее давление на Россию должно работать. Об этом заявила Министр иностранных дел Германии Аннален Бербок, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

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"Нашим самым мощным оружием было и остается наше единство. Мы должны позаботиться, чтобы то давление, которое мы создали вместе (на Россию), работало", — сказала Бербок

Глава МИД заявила, что важно сопротивляться всем внешним попыткам разделить страны Запада. Она добавила, что Германия являеться самым большим двусторонним донором для Украины, даже больше чем США.

"Украина знает, что мы делаем и какая наша позиция… Мы поддерживаем переговоры о продлении транзита газа, мы занимаемся инвестициями в возобновляемую энергетику и поддерживаем Украину в борьбе с пандемией, в частности, поставками вакцин", — сказала немецкий политик.

Она добавила, что любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия: "политические, стратегические и в ровной мере финансовые".

Напомним, Германия отправит Украине 5000 шлемов. Они предназначены для пехоты. Таким образом во власти Германии хотят дать понять, что они на стороне Украины. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Германия настаивает на исключительно дипломатическом разрешении ситуации с Россией.

Ранее стало известно о том, что в Германии настаивают на исключении для энергосектора в случае санкций против России. Если исключения не будет, поставки энергоносителей в Европу могут оказаться под угрозой, это может негативно повлиять на экономику стран Европы.

Фокус писал о том, почему Германия отказывается поставлять оружие в Украину. Страна будет действовать дипломатическими методами, а вопрос поставок оружия — это выход из дипломатической игры. В немецком правительстве не хотят обострять напряжение с Россией.