Через Україну: глава МЗС Німеччини застерегла Захід від розколу
За словами Анналени Барбок, важливо чинити опір усім зовнішнім спробам розділити країни Заходу, а подальша агресія Росії проти України може мати серйозні наслідки.
Питання постачання озброєння в Україну не повинно вносити розкол між країнами Заходу, оскільки напруга Росії з Європою продовжує наростати. Спільною метою західних країн є захист суверенітету та територіальної цілісності України. При цьому загальний тиск на Росію має працювати. Про це заявила Міністриня закордонних справ Німеччини Аннален Бербок, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.
"Нашою найпотужнішою зброєю була і залишається наша єдність. Ми повинні подбати, щоб той тиск, який ми створили разом (на Росію), працював", — сказала Бербок.
Глава МЗС заявила, що важливо чинити опір усім зовнішнім спробам розділити країни Заходу. Вона додала, що Німеччина є найбільшим двостороннім донором для України, навіть більше, ніж США.
"Україна знає, що ми робимо і яка наша позиція... Ми підтримуємо переговори про продовження транзиту газу, ми займаємося інвестиціями у відновлювану енергетику та підтримуємо Україну в боротьбі з пандемією, зокрема, постачанням вакцин", — сказала німецька політикиня.
Вона додала, що будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме серйозні наслідки: "політичні, стратегічні та рівно фінансові".
Нагадаємо, Німеччина відправить Україні 5 000 шоломів. Вони призначені для піхоти. Так, у владі Німеччини хочуть дати зрозуміти, що вони на боці України. Міністриня оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина наполягає на виключно дипломатичному вирішенні ситуації з Росією.
Раніше стало відомо про те, що в Німеччині наполягають на виключенні для енергосектору в разі санкцій проти Росії. Якщо виключення не буде, постачання енергоносіїв у Європу може бути під загрозою, це може негативно вплинути на економіку країн Європи.
Фокус писав про те, чому Німеччина відмовляється постачати зброю в Україну. Країна діятиме дипломатичними методами, а питання постачання зброї — це вихід із дипломатичної гри. У німецькому уряді не хочуть загострювати напругу з Росією.