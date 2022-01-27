Через Україну: глава МЗС Німеччини застерегла Захід від розколу

За словами Анналени Барбок, важливо чинити опір усім зовнішнім спробам розділити країни Заходу, а подальша агресія Росії проти України може мати серйозні наслідки.

Питання постачання озброєння в Україну не повинно вносити розкол між країнами Заходу, оскільки напруга Росії з Європою продовжує наростати. Спільною метою західних країн є захист суверенітету та територіальної цілісності України. При цьому загальний тиск на Росію має працювати. Про це заявила Міністриня закордонних справ Німеччини Аннален Бербок, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

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"Нашою найпотужнішою зброєю була і залишається наша єдність. Ми повинні подбати, щоб той тиск, який ми створили разом (на Росію), працював", — сказала Бербок.

Глава МЗС заявила, що важливо чинити опір усім зовнішнім спробам розділити країни Заходу. Вона додала, що Німеччина є найбільшим двостороннім донором для України, навіть більше, ніж США.

"Україна знає, що ми робимо і яка наша позиція... Ми підтримуємо переговори про продовження транзиту газу, ми займаємося інвестиціями у відновлювану енергетику та підтримуємо Україну в боротьбі з пандемією, зокрема, постачанням вакцин", — сказала німецька політикиня.

Вона додала, що будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме серйозні наслідки: "політичні, стратегічні та рівно фінансові".

Нагадаємо, Німеччина відправить Україні 5 000 шоломів. Вони призначені для піхоти. Так, у владі Німеччини хочуть дати зрозуміти, що вони на боці України. Міністриня оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина наполягає на виключно дипломатичному вирішенні ситуації з Росією.

Раніше стало відомо про те, що в Німеччині наполягають на виключенні для енергосектору в разі санкцій проти Росії. Якщо виключення не буде, постачання енергоносіїв у Європу може бути під загрозою, це може негативно вплинути на економіку країн Європи.

Фокус писав про те, чому Німеччина відмовляється постачати зброю в Україну. Країна діятиме дипломатичними методами, а питання постачання зброї — це вихід із дипломатичної гри. У німецькому уряді не хочуть загострювати напругу з Росією.