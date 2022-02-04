Від патронів до протитанкових мін: на Донбасі в будинку знайшли склад зброї бойовиків (фото)

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили зброю, гранати, патрони, вибухові речовини та пристрої.

У місті Красногорівка Донецької області правоохоронці розкрили склад зброї бойовиків, що був у приватному будинку. Підозрюють у цьому місцевого жителя, який служить у лавах російсько-окупаційних формуваннях. Бойовика поки що не затримали, він перебуває в ОРДЛО, а Донецька прокуратура веде досудове розслідування за фактом участі кількох людей у терористичній організації. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі у Facebook.

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Під час перевірки оперативної інформації правоохоронці провели обшук у приватному будинку в Красногорівці та виявили в ньому склад зброї:

2 постріли до протитанкового гранатомета РПГ-7.

2480 патронів калібру 7,62х39 мм та 5,45х39 мм.

10 гранатометних пострілів ВОГ-25.

4 запали в ручні гранати — УЗ РГ.

3 гранати РГД-5.

2 ручні димові гранати РДГ-55.

2 гранати Ф-1.

Дві 200-грамові тротилові шашки.

Протитанкову міну ТМ-62.

3 димові шашки ДМ-11.

[ + – ] Фото: Донецька обласна прокуратура [ + – ] Фото: Донецька обласна прокуратура [ + – ] Фото: Донецька обласна прокуратура [ + – ] Фото: Донецька обласна прокуратура [ + – ] Фото: Донецька обласна прокуратура

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом участі кількох осіб у терористичній організації (ст. 258-3 ч.1 Кримінального кодексу України). Підозрюваного бойовика поки що не заарештували, він перебуває на території ОРДЛО. За інформацією правоохоронців, він є власником будинку, де виявили склад зброї.

Нагадаємо, СБУ затримала бойовика, який переховувався в Україні. Чоловік розповів, що воював на боці російсько-окупаційних формувань на Донеччині. Проте згодом він втік на підконтрольну Україні територію, бо втомився від війни та скучив за своєю родиною. Бойовику загрожує до 8 років ув'язнення, раніше він уже відбував покарання.

Раніше СБУ викрила ймовірного агента Росії. За інформацією слідства, громадянина України завербували, коли він їздив до родичів в ОРДЛО. Він збирав інформацію про військових у силових структурах України та мав передавати всі отримані дані своїм кураторам до ОРДЛО.