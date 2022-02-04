От патронов до противотанковых мин: на Донбассе в доме нашли склад оружия боевиков (фото)

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изьяли оружие, гранаты, патроны, взрывные вещества и устройства.

В городе Красногоровка Донецкой области правоохранители вскрыли склад оружия боевиков, который находился в приватном доме. Подозревают в этом местного жителя, который служит в рядах российско-оккупационных формированиях. Боевика пока что не задержали, он находится в ОРДЛО, а Донецкая прокуратура ведет досудебное расследование по факту участия нескольких человек в террористической организации. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре в Facebook.

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В ходе проверки оперативной информации правоохранители провели обыск в частном доме в Красногоровке и обнаружили в нем склад оружия:

2 выстрела к противотанковому гранатомету РПГ-7.

2480 патронов калибра 7,62х39 мм и 5,45х39 мм.

10 гранатометных выстрелов ВОГ-25.

4 запали в ручные гранаты — УЗ РГ.

3 гранаты РГД-5.

2 ручные дымовые гранаты РДГ-55.

2 гранаты Ф-1.

Две 200-граммовые тротиловые шашки.

Противотанковую мину ТМ-62.

3 дымовые шашки ДМ-11.

[ + – ] Фото: Донецкая областная прокуратура [ + – ] Фото: Донецкая областная прокуратура [ + – ] Фото: Донецкая областная прокуратура [ + – ] Фото: Донецкая областная прокуратура [ + – ] Фото: Донецкая областная прокуратура

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту участия нескольких человек в террористической организации (ст. 258-3 ч.1 Криминального кодекса Украины). Подозреваемого боевика пока что не арестовали, он находится на территории ОРДЛО. По информации правоохранителей, он является собственником дома, в котором обнаружили склад оружия.

Напомним, СБУ задержала боевика, который скрывался в Украине. Мужчина рассказал, что воевал на стороне российско-оккупационных формирований на Донбассе. Однако со временем он сбежал на подконтрольную Украине территорию, потому что устал от войны и соскучился по своей семье. Боевику грозит до 8 лет тюрьмы, ранее он уже отбывал наказание.

Ранее СБУ разоблачила предполагаемого агента России. По информации следствия, гражданина Украины завербовали, когда он ездил к родственникам в ОРДЛО. Он собирал информацию о военных в силовых структурах Украины и должен был передавать все полученные данные своим кураторам в ОРДЛО.