Собирал данные о силовиках: в Киеве СБУ разоблачила предполагаемого агента РФ (фото)

По информации следствия, гражданина Украины завербовали, когда он ездил к родственникам на оккупированную территорию Донеччины.

Служба безопасности Украины разоблачила предполагаемого агента России в Киеве. По данным следствия, его завербовали оккупационные администрации из оккупированных районов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Сотрудникам спецслужбы удалось установить, что гражданина Украины завербовали представители врага во время посещения родственников в оккупированной части Донецкой области. Его задачами были сбор информации о военных в украинских силовых структурах, включая СБУ. Также он пытался найти мероприятия контрразведки по противодействию российским спецслужбам.

[ + – ] Задержание предполагаемого агента Фото: пресс-центр СБУ

Злоумышленник должен был передавать полученные данные во время личных встреч со своими кураторами в ОРДЛО или через технические каналы связи. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника. Начато уголовное производство по части 2 статьи 258 (террористический акт) и части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

[ + – ] Задержание предполагаемого агента Фото: пресс-центр СБУ

Суд выбрал меру пресечению задержанному в виде содержания под стражей.

Напомним, 27 января СБУ задержала разведчика пророссийских боевиков, который бежал от издевательств со стороны командования. Ранее сообщалось, что спецслужбы задержали под Черкассами студента, который занимался "минированием" по заказу из РФ.