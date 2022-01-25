Под Черкассами студент занимался "минированием" по заказу из РФ, — СБУ (фото)

В комментарии Фокусу силовики рассказали, что основным мотивом задержанного студента были деньги и повышение рейтинга своего Telegram-канала.

Служба безопасности Украины задержала в Черкасской области студента, который отправил 9 анонимных сообщений о минировании различных объектов по заданию из России. Сейчас устанавливаются кураторы и заказчики, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Установлено, что студент-первокурсник одного из местных колледжей выполнял заказы по (ложному, — ред.) минированию различных объектов. В течение января через закрытый телеграмм-канал он (якобы, — ред) миновал школы, колледжи, жилые дома и торгово-развлекательные центры Черкасской области", — сообщает СБУ.

Правоохранители заявляют, что задержанный признался в ложных сообщениях о минированиях.

Как сообщила в комментарии Фокусу пресс-секретарь управления СБУ в Черкасской обл. Екатерина Дрога, подозреваемый сам нашел и стал участником секретного чата в Telegram, посвященный заказам псевдоминирований. Этими чатами управляли из России.

"Там он получал четкие инструкции о том, как анонимно "минировать" разные объекты с помощью электронных писем. Мотивировал свою деятельность тем, что хотел увеличить рейтинг собственного телеграмм-канала и получить прибыль за заказ минирований", — сказала Екатерина Дрога.

[ + – ] Задержанный студент. Фото: Facebook/Управління СБ України в Черкаській області

Задержанный, сообщает СБУ, создал Telegram-канал, где размещал фото и видео материалы о результатах "минирования". Там же он получал заказы от российских кураторов на "минирование" и оплату за свою "работу". По данным следователей, трем заказчикам из РФ удалось воспользоваться "услугами" подозреваемого.

Сейчас, рассказала Екатерина Дрога, СБУ устанавливают всех причастных к этой сети (кураторов, заказчиков и исполнителей), а также связаны ли они с российскими спецслужбами.

По этому делу открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, совершенное повторно).

По информации силовиков, к распространению волны ложных минирований в Украине российские кураторы привлекают украинских граждан, которым обещают анонимность и дают четкие инструкции.

Напомним, 10 января неизвестные сообщили о "минировании" 39 школ и двух зданий суда в Киеве.

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что увеличение количества ложных сообщений о минировании в общественных местах напрямую связано с активизацией гибридной войны РФ против Украины.