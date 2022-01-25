Під Черкасами студент займався "мінуванням" на замовлення з РФ, — СБУ (фото)

У коментарі Фокусу силовики розповіли, що основним мотивом затриманого студента були гроші та підвищення рейтингу свого Telegram-каналу.

Служба безпеки України затримала на Черкащині студента, який надіслав 9 анонімних повідомлень про замінування різних об'єктів за завданням із Росії. Наразі встановлюються куратори та замовники, передає пресслужба відомства у Facebook.

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"Встановлено, що студент-першокурсник одного з місцевих коледжів виконував замовлення з (неправдивого, — ред.) мінування різних об'єктів. Протягом січня через закритий телеграм-канал він (нібито, — ред) пройшов школи, коледжі, житлові будинки та торгово-розважальні центри Черкаської області", — повідомляє СБУ.

Правоохоронці заявляють, що затриманий зізнався у неправдивих повідомленнях про мінування.

Як повідомила у коментарі Фокусу прессекретарка управління СБУ у Черкаській обл. Катерина Дрога, підозрюваний сам знайшов та став учасником секретного чату в Telegram, який присвячений замовленням псевдомінувань. Цими чатами керували із Росії.

"Там він отримував чіткі інструкції про те, як анонімно "мінувати" різні об'єкти за допомогою електронних листів. Мотивував свою діяльність тим, що хотів збільшити рейтинг власного телеграм-каналу та отримати прибуток за замовлення мінувань", — сказала Катерина Дрога.

[ + – ] Затриманий студент. Фото: Facebook/Управління СБ України у Черкаській області

Затриманий, повідомляє СБУ, створив Telegram-канал, де розміщував фото та відео матеріали про результати "мінування". Там же він отримував замовлення від російських кураторів на "мінування" та оплату за свою "роботу". За даними слідчих, трьом замовникам із РФ вдалося скористатися "послугами" підозрюваного.

Зараз, розповіла Катерина Дрога, СБУ встановлюють усіх причетних до цієї мережі (кураторів, замовників та виконавців), та чи пов'язані вони з російськими спецслужбами.

У цій справі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, вчинене повторно).

За інформацією силовиків, до поширення хвилі помилкових мінувань в Україні російські куратори залучають українських громадян, яким обіцяють анонімність та дають чіткі інструкції.

Нагадаємо, 10 січня невідомі повідомили про "мінування" 39 шкіл та дві будівлі суду в Києві.

Глава МВС України Денис Монастирський заявив, що збільшення кількості хибних повідомлень про мінування в громадських місцях безпосередньо пов'язане з активізацією гібридної війни РФ проти України.