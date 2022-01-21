Большинство сообщений о "минировании" поступают из ОРДЛО и России, – Монастырский (видео)

"Лжеминеры" звонят, чтобы посеять панику среди населения, сорвать рабочий процесс и истощить правоохранительные органы, заявил глава МВД Украины.

Увеличение количества ложных сообщений о минировании в общественных местах напрямую связано с активизацией гибридной войны против Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в видеообращении, которое опубликовано в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Монастырского, за аналогичный период прошлого года в Киеве зафиксировали 2 сообщения, а в этом году – 188 и все они неправдивы.

[ + – ] Силы МВД, по словам Монастырского, находятся в полной готовности

"Органы полиции реагируют на каждое сообщение и проводят проверки. Мы ясно понимаем, что подавляющее большинство псевдосообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или непосредственно из Российской Федерации", – уточнил министр.

[ + – ] 20 января "заминировали" Офис президента

Звонки с ложными сообщениями о минировании поступают с целью распространения паники, срыва рабочих процессов и истощения правоохранительных органов, продолжил Монастырский.

Глава МВД заверил, что силы МВД в полной готовности, сохраняют спокойствие и профессионально выполняют свое дело.

Отметим, что схожую реакцию на увеличение сообщений о "минировании" предоставила Служба безопасности Украины. Спецслужбы России стараются увеличить давление на Украину и посеять в обществе панику, заявили в ведомстве.

СБУ за прошлый год зафиксировала более 1100 анонимных сообщений о "минировании", а в этом году их поступило уже больше 300.

Напомним, что 20 января поступило ложное сообщение о минировании Офиса президента. В здание пропускали чиновников ОП по служебным удостовереням, а дети катались на новогодней локации под зданием.

Фокус также писал, что СБУ 18 января получила сообщение о "минировании" почти 40 школ в Киеве.

Кроме этого, в Киеве 17 января "заминировали" станции метро "Позняки", "Дарница" и "Театральная".