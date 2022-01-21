За волной псевдоминирований в Украине стоит Россия, — СБУ

Силовики утверждают, что из 300 сообщений о "минировании" с начала года ни одно не подтвердилось. При этом часть из них приходила с оккупированных территорий и стран постсоветского лагеря.

Ложные минирования по всей стране — очередной элемент гибридной войны. Сигнализируя о якобы заминированных объектах социальной сферы и критической инфраструктуры, спецслужбы РФ усиливают давление на Украину, сообщает на официальном сайте Служба безопасности Украины.

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Цель страны-агрессора – посеять тревогу и панику в обществе. Подобные диверсионные мероприятия разрабатываются вражескими специалистами по информационно-психологическим спецоперациям. К непосредственной реализации привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или развлечения ради. При этом в большинстве случаев исполнители не осознают до конца все возможные последствия.

Большая часть сигналов о минировании приходят через онлан-сообщения с использованием программного обеспечения, которое, должно обеспечивать анонимность. Однако правоохранителям с помощью международных партнеров удалось установить, что большинство этих сообщений отправлены с территорий сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В прошлом году СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений о минировании. С начала 2022 года их поступило более 300, из которых ни одно не подтвердилось.

В СБУ напоминают, что лица, причастные к сообщениям о ложных минированиях будут установлены и привлечены к уголовной ответственности согласно ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) и ч. 1 ст. 258 (террористический акт).

Напомним, что недавно силовики были вынуждены были реагировать на ложное сообщение о минировании Офиса президента. Силовики, оцепившие территорию, пропускали в административное здание сотрудников ОП после предъявления служебных удостоверений. Пресс-служба Офиса президента Украины и полиция Киева официально пока не комментировали информацию о "минировании" здания ОП.

А 17 января в Киеве "заминировали" три станции столичного метрополитена. Сообщения о "минировании" правоохранители получали каждые три часа, из-за чего пришлось временно закрыть на вход и выход станции "Позняки", "Дарница" и "Театральная".