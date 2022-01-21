За хвилею псевдомінувань в Україні стоїть Росія, — СБУ

Силовики стверджують, що із 300 повідомлень про "мінування" з початку року жодне не підтвердилося. При цьому частина з них приходила з окупованих територій та пострадянського табору.

Хибні мінування по всій країні — ще один елемент гібридної війни. Сигналізуючи про нібито заміновані об'єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури, спецслужби РФ посилюють тиск на Україну, повідомляється на офіційному сайті Служби безпеки України.

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Мета країни-агресора – посіяти тривогу та паніку в суспільстві. Подібні диверсійні заходи розробляються ворожими фахівцями з інформаційно-психологічних спецоперацій. До безпосередньої реалізації залучають громадян України, які діють за хуліганськими мотивами чи заради розваг. При цьому здебільшого виконавці не усвідомлюють до кінця всіх можливих наслідків.

Більшість сигналів про мінування надходять через онлайн-повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке має забезпечувати анонімність. Проте правоохоронцям за допомогою міжнародних партнерів вдалося встановити, що більшість цих повідомлень відправлено з територій суміжних пострадянських країн або на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Минулого року СБУ зафіксувала понад 1100 свідомо неправдивих анонімних повідомлень про мінування. З початку 2022 року їх надійшло понад 300, з яких жодне не підтвердилося.

У СБУ нагадують, що особи, причетні до повідомлень про помилкові мінування, будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності згідно з ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) та ч. 1 ст. 258 (терористичний акт).

Нагадаємо, що нещодавно силовики були змушені реагувати на хибне повідомлення про замінування Офісу президента. Силовики, котрі оточили територію, пропускали до адміністративної будівлі співробітників ОП після пред'явлення службових посвідчень. Пресслужба Офісу президента України та поліція Києва офіційно поки що не коментували інформацію про "мінування" будівлі ОП.

А 17 січня в Києві "замінували" три станції столичного метрополітену. Повідомлення про "мінування" правоохоронці отримували кожні три години, через що довелося тимчасово закрити на вхід та вихід станції "Позняки", "Дарниця" та "Театральна".