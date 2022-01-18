В Києві за вечір "замінували" три станції метро

Повідомлення про "мінування" надходили силовикам майже кожні півтори години. Через це станції доводилося закривати на вхід та вихід.

Три станції київського метро були "заміновані" сьогодні ввечері — "Позняки", "Дарниця" та "Театральна". Про це повідомляють Telegram-канали КМДА та Київського метрополітену.

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Близько 18:37 було зачинено для входу та виходу пасажирів станцію метро "Позняки", оскільки надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Правоохоронці оглянули станцію, вибухонебезпечних предметів не виявили і майже за годину відкрили для пасажирів.

Близько 19:54 надійшло анонімне повідомлення про мінування станції метро "Дарниця". Воно теж виявилося фейковим.

Близько 21:28 станцію метро "Театральна" та пересадочний вузол було зачинено для входу та виходу пасажирів, оскільки цього разу невідомі повідомили про її "мінування".

Приблизно за годину перевірку станції було завершено, тут також вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Наразі столичний метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, вчора Київ накрила чергова хвиля "мінувань". 16 січня евакуювали покупців і працівників трьох столичних торгових центрів — Ocean Plaza, Gulliveг та ТЦ "Універмаг "Україна".

А у Миколаєві та Черкасах школярів переведуть на дистанційку через часті "мінування".

Всі школи Черкас "мінували" 12, 13 та 14 січня, а також сьогодні, 17 січня. Аналогічна ситуація і в Миколаєві, де вже кілька днів поспіль невідомі залишають анонімні повідомлення про те, що у школах міста закладено вибухівку.

Минулого тижня численні анонімні повідомлення про мінування отримали силовики Києва, Львова, Одеси та Дніпра та інших українських міст. Зловмисники повідомляли про замінування шкіл і торгових центрів, після перевірок вибухівку в жодному випадку не було знайдено.