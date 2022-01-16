Київ накрила чергова хвиля "мінувань": евакуюють людей у трьох ТЦ

В одному з ТЦ через гучномовець оголосили про пожежу в будівлі, щоб евакуювати людей.

У Києві 16 січня евакуювали відвідувачів і працівників трьох торгових центрів — Gulliveг, Ocean Plaza та ТЦ "Універмаг "Україна". Причиною стало повідомлення про мінування, пише Укрінформ.

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Глава пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага розповіла докладніше про ситуацію.

За її словами, до кол-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування трьох ТЦ у Києві. У зв'язку з цим фахівці проводять перевірку цих об'єктів на наявність вибухонебезпечних предметів та евакуацію людей.

Під час евакуації з ТЦ Універмаг "Україна" в гучномовець оголосили, що в будівлі почалася пожежа. Як пояснила Водолага, таке повідомлення могло бути пов'язане з тим, що ТЦ не мав іншого оголошення на такий випадок. А пожежі в універмазі не було.

Як повідомлялося, останнім часом Україну накрила хвиля повідомлень про хибне замінування ТЦ, шкіл та інших соціальних об'єктів, де багато людей. Під приціл анонімів потрапили Одеса, Київ, Дніпро, Львів та інші великі міста.

Варто згадати і випадок у Харкові, коли до правоохоронців дійшла інформація про замінування одразу 14 лікарень.