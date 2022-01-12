Перевіряють школи, ТЦ і метро: у великих містах України нова хвиля "мінувань" (фото)

Анонімні повідомлення про мінування отримали силовики Києва, Львова, Одеси та Дніпра.

12 січня до правоохоронців кількох обласних центрів надійшло повідомлення про замінування шкіл і торгових центрів. Повідомлення про вибухівку отримали уаполіції Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Черкас.

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Правоохоронцям Черкас повідомили про замінування всіх шкіл міста. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи, поліція й інші фахівці, які залучаються до розслідування подібних інцидентів.

"Усі школи в місті Черкаси заміновані. Я все життя всіх ненавидів. Сьогодні ви всі відчуєте мою ненависть. Вам усім кінець. Я підриваю всі школи в Черкасах. Ви всі помрете", — написав анонім і повідомив адресу свого Telegram-каналу.

Подібне повідомлення надійшло щодо львівських шкіл і шкіл Дніпра, дітей терміново евакуювали. За протоколом здійснили обдзвін батьків, старшокласники навчатимуться дистанційно.

[ + – ] школи Львова

[ + – ] школярі у Львові

Як пише "Інформатор", анонімний "мінер" навчальних закладів Дніпра передав поліції: "Хочу вам повідомити, що всі школи в Дніпрі заміновані, я вб'ю вас і ваших рідних. Я втомився терпіти. Сьогодні протягом навчального дня станеться вибух".

Повідомлення про мінування торкнулися й столиці, пише "Сегодня". Анонім розповів про вибухівку на чотирьох станціях київського метро: Палац спорту, Площа Льва Толстого, Театральна та Вокзальна. Також надійшла інформація про замінування кількох торгових центрів.

"Я проста людина, яка хоче рівноправності в цій країні, але це неможливо без жертв. Я дуже сподіваюся, що помруть 500+ людей, я ненавиджу цей світ! Я припиню гру, якщо побачу цей лист у новинах. У вас є 3 години, після цього вибухівки активуються", — з'явилося повідомлення від аноніма, яке повідомило про вибухівку в ТЦ Одеси.

Нагадаємо, у грудні анонім повідомив про "мінування" мосту Патона в Києві. Також водночас почали надходити повідомлення про вибухівку в торгових центрах, через що відвідувачів масово евакуювали.