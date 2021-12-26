У операторів здають нерви: кол-центри Києва перевантажені через повідомлення про мінування кінотеатрів

Сеанси у Blockbuster після повідомлення про мінування 26 грудня відновлено о 14:15.

У Києві контакт-центри компанії "Планета кіно" перевантажені через низку повідомлень про мінування ТРЦ. Про це повідомив співзасновник "Планета кіно" Дмитро Деркач у Facebook.

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"У кількох операторів нервовий зрив. Тисячі неприйнятих дзвінків. Перепрошую за всі незручності! Ми стараємося", — повідомив він і зазначив, що всім, хто не потрапив на кіносеанс, гроші повернуть.

Відомо, що через фейкові повідомлення про мінування ТРЦ River Mall і ТРЦ Blockbuster було скасовано більше 20 сеансів з повним завантаженням залів. Тисячі людей не змогли додивитись кіно або взагалі потрапити на сеанс: у тому числі глядачі, які скористалися послугою єПідтримка та збиралися використати отриману 1000 гривень на похід у кіно. Людей терміново евакуювали із будівлі надвір.

"Всім, хто купував квитки онлайн і сеанси не відбулися, гроші повернуться автоматично на картку протягом 3-5 робочих днів (це навіть більше залежить від вашого банку, ніж від нас). Якщо купували квитки в касі — можна звернутися за поверненням грошей до каси або, якщо підходить повернення у вигляді наших бонусів, це можна зробити через контакт центр", — написав співзасновник "Планета кіно" і попросив звертатися до співробітників з понеділка по середу.

Якщо до 31 грудня повернення коштів не буде, варто звернутися до контакт-центру, але гроші віддадуть усім, запевняє Дмитро Деркач.

Як відомо, напередодні до поліції Києва надійшло кілька повідомлень про замінування ТРЦ та мосту Патона. 26 грудня з'явилося повідомлення про вибухівку в ТРЦ Blockbuster, де розташований величезний кінозал.