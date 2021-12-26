У операторов сдают нервы: колл-центры Киева перегружены из-за сообщений о минировании кинотеатров

Сеансы в Blockbuster после сообщении о минировании 26 декабря восстановлены в 14:15.

В Киеве контакт-центры компании "Планета кино" перегружены из-за ряда сообщений о минировании ТРЦ. Об этом сообщил сооснователь "Планета кино" Дмитрий Деркач в Facebook.

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"У нескольких операторов нервный срыв. Тысячи непринятых звонков. Прошу прощения за все неудобства! Мы стараемся", — сообщил он и отметил, что всем, кто не попал на киносеанс, деньги вернут.

Известно, что из-за ложных сообщений о минировании ТРЦ River Mall и ТРЦ Blockbuster были отменены более 20 сеансов с полной загрузкой залов. Тысячи людей не смогли досмотреть кино или вообще попасть на сеанс: в том числе зрители, которые воспользовались услугой єПідтримка и собирались использовать полученную 1000 гривен на поход в кино. Людей срочно эвакуировали из здания на улицу.

"Всем, кто покупал билеты онлайн и сеансы не состоялись, деньги вернутся автоматически на карточку в течение 3-5 рабочих дней (это даже больше зависит от вашего банка, чем от нас). Если покупали билеты в кассе — можно обратиться за возвратом денег в кассу или, если подходит возврат в виде наших бонусов, можно это сделать через контакт центр", — написал сооснователь "Планета кино" и попросил обращаться к сотрудникам с понедельника по среду.

Если до 31 декабря возврата средств не будет, стоит обратиться в контакт-центр, но деньги вернут всем, уверяет Дмитрий Деркач.

Как известно, накануне в полицию Киева поступило несколько сообщений о минировании ТРЦ и моста Патона. 26 декабря появилось сообщение о взрывчатке в ТРЦ Blockbuster, где расположен огромный кинозал.