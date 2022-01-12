Проверяют школы, ТЦ и метро: в крупных городах Украины новая волна "минирований" (фото)

Анонимные сообщения о минировании получили силовики Киева, Львова, Одессы и Днепра.

12 января к правоохранителям нескольких областных центров поступило сообщение о минировании школ и торговых центров. Сообщения о взрывчатке получили в полиции Киева, Львова, Одессы, Днепра и Черкасс.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Правоохранителям Черкасс сообщили о минировании всех школ города. На место выехали взрывотехники, кинологи, полиция и другие специалисты, которые привлекаются для расследования подобных инцидентов.

"Все школы в городе Черкассы заминированы. Я всю жизнь всех ненавидел. Сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец. Я подрываю все школы в Черкассах. Вы все умрете", — написал аноним и сообщил адрес своего Telegram-канала.

Подобное сообщение поступило на счет львовских школ и школ Днепра, детей срочно эвакуировали. По протоколу осуществили обзвон родителей, старшеклассники будут учиться дистанционно.

[ + – ] школы Львова

[ + – ] школьники во Львове

Как пишет "Информатор", анонимный "минер" учебных заведений Днепра передал полиции: "Хочу вам сообщить, что все школы в Днепре заминированы, я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть. Сегодня в течение учебного дня случится взрыв".

Сообщения о минировании затронули и столицу, пишет Сегодня. Аноним рассказал о взрывчатке на четырех станциях киевского метро: Дворец спорта, Площадь Льва Толстого, Театральная и Вокзальная. Также поступила информация о минировании нескольких торговых центров.

"Я простой человек, который хочет равноправия в этой стране, но это невозможно без жертв. Я очень сильно надеюсь, что умрут 500+ человек, я ненавижу этот мир! Я прекращу игру, если увижу это письмо в новостях. У вас есть 3 часа, после этого взрывчатки активируются", — появилось сообщение от анонима, которые сообщил о взрывчатке в ТЦ Одессы.

Напомним, в декабре аноним сообщил о "минировании" моста Патона в Киеве. Также в то же время начали поступать сообщения о взрывчатке в торговых центрах, из-за чего посетителей массово эвакуировали.