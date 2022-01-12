UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Проверяют школы, ТЦ и метро: в крупных городах Украины новая волна "минирований" (фото)

429
минирование, взрывчатка
областные центры атаковали сообщениями о взрывчатке

Анонимные сообщения о минировании получили силовики Киева, Львова, Одессы и Днепра.

12 января к правоохранителям нескольких областных центров поступило сообщение о минировании школ и торговых центров. Сообщения о взрывчатке получили в полиции Киева, Львова, Одессы, Днепра и Черкасс.

Правоохранителям Черкасс сообщили о минировании всех школ города. На место выехали взрывотехники, кинологи, полиция и другие специалисты, которые привлекаются для расследования подобных инцидентов.

"Все школы в городе Черкассы заминированы. Я всю жизнь всех ненавидел. Сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец. Я подрываю все школы в Черкассах. Вы все умрете", — написал аноним и сообщил адрес своего Telegram-канала.

Подобное сообщение поступило на счет львовских школ и школ Днепра, детей срочно эвакуировали. По протоколу осуществили обзвон родителей, старшеклассники будут учиться дистанционно.

школы Львова
школы Львова
школьники во Львове
школьники во Львове

Как пишет "Информатор", анонимный "минер" учебных заведений Днепра передал полиции: "Хочу вам сообщить, что все школы в Днепре заминированы, я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть. Сегодня в течение учебного дня случится взрыв".

Сообщения о минировании затронули и столицу, пишет Сегодня. Аноним рассказал о взрывчатке на четырех станциях киевского метро: Дворец спорта, Площадь Льва Толстого, Театральная и Вокзальная. Также поступила информация о минировании нескольких торговых центров.

"Я простой человек, который хочет равноправия в этой стране, но это невозможно без жертв. Я очень сильно надеюсь, что умрут 500+ человек, я ненавижу этот мир! Я прекращу игру, если увижу это письмо в новостях. У вас есть 3 часа, после этого взрывчатки активируются", — появилось сообщение от анонима, которые сообщил о взрывчатке в ТЦ Одессы.

Напомним, в декабре аноним сообщил о "минировании" моста Патона в Киеве. Также в то же время начали поступать сообщения о взрывчатке в торговых центрах, из-за чего посетителей массово эвакуировали.