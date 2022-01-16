Киев накрыла очередная волна "минирований": эвакуируют людей в трех ТЦ

В одном из ТЦ в громкоговоритель объявили о пожаре в здании, чтобы эвакуировать людей.

В Киеве 16 января эвакуировали посетителей и работников трех торговых центров — Gulliveг, Ocean Plaza и ТЦ "Универмаг "Украина". Причиной стало сообщение о минировании, пишет Укринформ.

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Глава пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага рассказала подробнее о ситуации.

По ее словам, в колл-центр СБУ поступило сообщение о минировании трех ТЦ в Киеве. В связи с этим специалистами проводится проверка данных объектов на наличие взрывоопасных предметов и эвакуация людей.

При эвакуации из ТЦ Универмаг "Украина" в громкоговоритель объявили, что в здании начался пожар. Как пояснила Водолага, такое сообщение могло быть связано с тем, что в ТЦ не было другого объявления на такой случай. А пожара в универмаге не было.

Как сообщалось, в последнее время Украину накрыла волна сообщений о ложном минировании ТЦ, школ и других социальных объектов, где много людей. Под прицел анонимов попала Одесса, Киев, Днепр, Львов и другие крупные города.

Стоит вспомнить и случай в Харькове, когда к правоохранителям дошла информация о минировании сразу 14 больниц.