У Миколаєві та Черкасах школярів переведуть на дистанційку через часті "мінування"

На такий крок чиновники пішли, оскільки хибні мінування "приводять до неможливості системно організувати навчальний процес". Частина учнів розпочнуть навчання вдома вже завтра.

В Миколаєві та в Черкасах через постійні повідомлення про замінування шкіл низка навчальних закладів переходить на дистанційну форму навчання. Відповідні рішення ухвалили Миколаївська та Черкаська міські ради.

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"У зв’язку з повідомленнями про мінування, керівниками 4 закладів освіти (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК імені В.Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання", — повідомляє пресслужба управління освіти Миколаївської міської ради у Facebook.

Також зазначається, що учні 5-11 класів ЗЗСО №40 18-19 січня теж навчатимуться дистанційно у зв’язку з ремонтними роботами в школі.

Водночас Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради теж рекомендує всім міським школам, починаючи з 17 січня, проводити навчання дистанційно. Зазначається, що щоденні повідомлення про замінування вносять деструктив у організацію роботи закладів загальної середньої освіти, що призводить до неможливості організувати системний та якісний освітній процес.

"З 18 січня учні черкаських шкіл навчатимуться дистанційно щонайменше до кінця тижня. Таку форму навчання запроваджуємо у зв'язку з постійними повідомленнями про замінування навчальних закладів", — зазначив виконувач обов'язків директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Богдан Бєлов в коментарі виданню "Укрінформ".

Замінування шкіл в Україні

Зазначимо, що минулого тижня Україною прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, торговельних центрів та інших громадських закладів. Анонімні повідомлення про замінування шкіл надходили до поліції Києва, Львова, Хмельнильницького, Миколаєва, Черкас, Дніпра, Кривого Рогу та інших міст. Всі вони виявилися фейковими.

Сьогодні в Черкасах знову повідомили про замінування всіх шкіл міста. Минулого тижня їх "мінували" тричі: 12, 13 та 14 січня. І хоча правоохоронці не знаходили вибухівку, навчальний процес доводилося переривати.

У Миколаєві також вже кілька днів поспіль невідомі залишають повідомлення про те, що у школах міста закладено вибухівку.

Вчора Київ накрила чергова хвиля "мінувань". 16 січня евакуювали відвідувачів і працівників трьох торгових центрів — Gulliveг, Ocean Plaza та ТЦ "Універмаг "Україна".