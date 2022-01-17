В Николаеве и Черкассах школьников переведут на дистанционку из-за частых "минирований"

На подобный шаг чиновники пошли, поскольку ложные минирования "приводят к невозможности системно организовать учебный процесс". Часть учеников приступят к обучению на дому уже завтра.

В Николаеве и Черкассах через постоянные сообщения о заминировании школ ряд учебных заведений переходит на дистанционную форму обучения. Соответствующие решения приняли Николаевский и Черкасский городские советы.

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"В связи с сообщениями о минировании, руководителями 4 учебных заведений (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК имени В.Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения", — сообщает прессслужба управления образования Николаевского городского совета в Facebook.

Также отмечается, что учащиеся 5-11 классов ЗЗСО №40 18-19 января тоже будут учиться дистанционно в связи с ремонтными работами в школе.

В то же время, Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета тоже рекомендует всем городским школам, начиная с 17 января, проводить обучение дистанционно. Отмечается, что ежедневные уведомления о заминировании вносят деструктив в организацию работы общеобразовательных учреждений, что приводит к невозможности организовать системный и качественный образовательный процесс.

"С 18 января ученики черкасских школ будут учиться дистанционно, по меньшей мере, до конца недели. Такую форму обучения вводим в связи с постоянными сообщениями о заминировании учебных заведений", — отметил исполняющий обязанности директора департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Богдан Белов в комментарии изданию "Укринформ".

Заминирование школ в Украине

Отметим, что на прошлой неделе по Украине прокатилась волна "минирований" школ, торговых центров и других общественных заведений. Анонимные сообщения о заминировании школ поступали в полицию Киева, Львова, Хмельницкого, Николаева, Черкасс, Днепра, Кривого Рога и других городов. Все они оказались фейковыми.

Сегодня в Черкассах снова сообщили о заминировании всех школ города. На прошлой неделе их "минировали" трижды: 12, 13 и 14 января. И хотя правоохранители не находили взрывчатку, учебный процесс приходилось прерывать.

В Николаеве также уже несколько дней неизвестные оставляют сообщения о том, что в школах города заложена взрывчатка.

Вчера Киев накрыла очередная волна "минирований". 16 января были эвакуированы посетители и работники трех торговых центров — Gulliveг, Ocean Plaza и ТЦ "Универмаг "Украина".