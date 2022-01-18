В Киеве за вечер "заминировали" три станции метро

Сообщения о "минировании" поступали силовикам почти каждые полтора часа. Из-за этого станции приходилось закрывать на вход и выход.

Три станции киевского метро были "заминированы" вечером, 17 января, — "Позняки", "Дарница" и "Театральная". Об этом сообщают Telegram-каналы КГГА и Киевского метрополитена.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Около 18.37 была закрыта для входа и выхода пассажиров станция метро "Позняки", поскольку поступил анонимный звонок о минировании.

Правоохранители осмотрели станцию, взрывоопасных предметов не обнаружили и почти через час открыли для пассажиров.

Около 19:54 поступило анонимное сообщение о минировании станции метро "Дарница". Оно тоже оказалось фейковым.

Около 21:28 станция метро "Театральная" и пересадочный узел была закрыта для входа и выхода пассажиров, поскольку неизвестные сообщили о ее "минировании".

Приблизительно через час проверка станции была завершена, здесь также взрывоопасных предметов не нашли.

В настоящее время столичный метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, вчера Киев накрыла очередная волна "минирований". 16 января эвакуировали покупателей и работников трех столичных торговых центров — Ocean Plaza, Gulliveг и ТЦ "Универмаг "Украина".

А в Николаеве и Черкассах школьников переведут на дистанцию через частые "минирования".

Все школы Черкасс "минировали" 12, 13 и 14 января, а также 17 января. Аналогичная ситуация и в Николаеве, где уже несколько дней неизвестные оставляют анонимные сообщения о том, что в школах города заложена взрывчатка.

На прошлой неделе многочисленные анонимные сообщения о минировании получили силовики Киева, Львова, Одессы и Днепра и других украинских городов. Злоумышленники сообщали о заминировании школ и торговых центров, после проверок взрывчатка ни в одном случае не была найдена.