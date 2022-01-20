У Києві "замінували" Офіс президента, — ЗМІ (фото, відео)

Силовики, котрі оточили територію, пропускають до адміністративної будівлі співробітників ОП після пред'явлення службових посвідчень.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про "мінування" будівлі Офісу президента в Києві. Про це повідомляє видання "Вести".

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Інформацію про "мінування" будівлі Офісу президента підтвердили силовики в коментарі журналісту.

За даними видання, вхід на територію тимчасово припинено. Проте, як повідомляє журналіст "Вестей" з місця інциденту, правоохоронці вільно пропускають співробітників Офісу президента після пред'явлення службових посвідчень.

Крім того, на новорічній локації під будівлею на вулиці Банковій спокійно продовжують кататися діти.

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Поряд з Офісом президента після інформації про "мінування" стоять "швидка" допомога й автомобілі поліцейських, а будівлю перевіряють на наявність вибухівки.

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Пресслужби Офісу президента України та поліція Києва офіційно поки що не коментували інформацію про "мінування" будівлі ОП.

Нагадаємо, 17 січня в Києві "замінували" три станції столичного метрополітену. Повідомлення про "мінування" правоохоронці отримували кожні три години, через що довелося тимчасово закрити на вхід і вихід станції "Позняки", "Дарниця" та "Театральна".

Влітку 2021 року в Києві "замінували" будівлю міської ради та вимагали викуп у розмірі майже 500 тисяч гривень. "Мінером" виявився такий собі Едгар Казарян, який погрожував підірвати адміністративну будівлю, якщо йому не перерахують на електронний гаманець пів біткоїна.