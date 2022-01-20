В Киеве "заминировали" Офис президента, — СМИ (фото, видео)

Силовики, оцепившие территорию, пропускают в административное здание сотрудников ОП после предъявления служебных удостоверений.

Правоохранителям поступило сообщение о "минировании" здания Офиса президента в Киеве. Об этом сообщает издание "Вести".

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Информацию о "минировании" здания Офиса президента подтвердили силовики в комментарии журналисту.

По данным издания, вход на территорию временно прекращен. Однако, как сообщает журналист "Вестей" с места инцидента, правоохранители свободно пропускают сотрудников Офиса президента после предъявления служебных удостоверений.

Помимо этого, на новогодней локации под зданием на улице Банковой спокойно продолжают кататься дети.

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Рядом с Офисом президента после информации о "минировании" стоят "скорая" помощь и автомобили полицейских, а здание проверяют на наличие взрывчатки.

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Пресс-службы Офиса президента Украины и полиция Киева официально пока не комментировали информацию о "минировании" здания ОП.

Напомним, 17 января в Киеве "заминировали" три станции столичного метрополитена. Сообщения о "минировании" правоохранители получали каждые три часа, из-за чего пришлось временно закрыть на вход и выход станции "Позняки", "Дарница" и "Театральная".

Летом 2021 года в Киеве "заминировали" здание городского совета и требовали выкуп в размере почти 500 тысяч гривен. "Минером" оказался некий Эдгар Казарян, который угрожал подорвать административное здание, если ему не перечислят на электронный кошелек полбиткоина.