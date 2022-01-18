СБУ получила информацию о минировании десятков школ в Киеве

Также ведомству сообщили о размещении взрывчатки в двух судах столицы.

В Киеве на "горячую линию" Службы безопасности Украины поступила информация о том, что почти 40 школ города подверглись минированию. На данный момент правоохранители проверяют это сообщение, заявили в Отделе коммуникации полиции Киева в комментарии Фокусу.

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По словам представительницы полиции, в 8:15 18 января СБУ получила сообщение о минировании 39 школ.

"К счастью, плохих новостей пока нет, информация о минировании пока не подтверждалась, но проверка продолжается", — сказала спикер правоохранителей.

Помимо этого полиция проверяет информацию о заминировании зданий Киевского апелляционного суда и Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Пресс-служба ОАСК сообщила о получении сообщения о минировании "одного из помещений" учреждения, расположенного по ул. Болбочана, 8.

Во всех указанных учреждениях проводятся мероприятия по эвакуации. Полную информацию касательно инцидента в полиции пообещали сообщить по завершении проверки.

Напомним, вчера, 17 января, три станции киевского метро — "Позняки", "Дарница" и "Театральная" — были "заминированы". Сообщение об угрозе не подтвердилось.

Также Фокус писал о том, как на минувших выходных по причине сообщения о взрывчатке проводилась эвакуация из трех торгово-развлекательных центров столицы.