СБУ отримала інформацію про замінування десятків шкіл у Києві

Також відомству повідомили про розміщення вибухівки у двох судах столиці.

У Києві на "гарячу лінію" Служби безпеки України надійшла інформація про те, що майже 40 шкіл міста зазнали мінування. Наразі правоохоронці перевіряють це повідомлення, заявили у Відділі комунікації поліції Києва у коментарі Фокусу.

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За словами представниці поліції, о 08:15 18 січня СБУ отримала повідомлення про замінування 39 шкіл.

"На щастя, поганих новин поки що немає, інформація про мінування поки що не підтверджувалася, але перевірка триває", — сказала речниця правоохоронців.

Крім цього, поліція перевіряє інформацію про замінування будівель Київського апеляційного суду й Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Пресслужба ОАСК повідомила про отримання повідомлення про замінування "одного з приміщень" установи, розташованої на вул. Болбочана, 8.

В усіх зазначених установах проводяться заходи щодо евакуації. Повну інформацію щодо інциденту в поліції пообіцяли повідомити після завершення перевірки.

Нагадаємо, вчора, 17 січня, три станції київського метро — "Позняки", "Дарниця" та "Театральна" — були "заміновані". Повідомлення про загрозу не підтвердилося.

Також Фокус писав про те, як минулими вихідними через повідомлення про вибухівку проводилася евакуація з трьох торгово-розважальних центрів столиці.