Збирав дані про силовиків: у Києві СБУ викрила імовірного агента РФ (фото)
За інформацією слідства, громадянина України завербували, коли він їздив до родичів на окуповану територію Донеччини.
Служба безпеки України викрила імовірного агента Росії у Києві. За даними слідства, його завербували окупаційні адміністрації із окупованих районів Донецької області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Співробітникам спецслужби вдалося встановити, що громадянина України завербували представники ворога під час відвідин родичів в окупованій частині Донецької області. Його завданням було збирання інформації про військових в українських силових структурах, включаючи СБУ. Також він намагався знайти заходи контррозвідки щодо протидії російським спецслужбам.
Зловмисник мав передавати отримані дані під час особистих зустрічей зі своїми кураторами до ОРДЛО або через технічні канали зв'язку. Співробітники СБУ затримали зловмисника. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 (терористичний акт) та частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі або терористичній організації) Кримінального кодексу України.
Суд обрав запобіжний захід затриманому у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, 27 січня СБУ затримала розвідника проросійських бойовиків, який утік від знущань з боку командування. Раніше повідомлялося, що спецслужби затримали під Черкасами студента, який займався "мінуванням" на замовлення із РФ.