Збирав дані про силовиків: у Києві СБУ викрила імовірного агента РФ (фото)

За інформацією слідства, громадянина України завербували, коли він їздив до родичів на окуповану територію Донеччини.

Служба безпеки України викрила імовірного агента Росії у Києві. За даними слідства, його завербували окупаційні адміністрації із окупованих районів Донецької області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Співробітникам спецслужби вдалося встановити, що громадянина України завербували представники ворога під час відвідин родичів в окупованій частині Донецької області. Його завданням було збирання інформації про військових в українських силових структурах, включаючи СБУ. Також він намагався знайти заходи контррозвідки щодо протидії російським спецслужбам.

[ + – ] Затримання імовірного агента Фото: прес-центр СБУ

Зловмисник мав передавати отримані дані під час особистих зустрічей зі своїми кураторами до ОРДЛО або через технічні канали зв'язку. Співробітники СБУ затримали зловмисника. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 (терористичний акт) та частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі або терористичній організації) Кримінального кодексу України.

[ + – ] Затримання імовірного агента Фото: прес-центр СБУ

Суд обрав запобіжний захід затриманому у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 27 січня СБУ затримала розвідника проросійських бойовиків, який утік від знущань з боку командування. Раніше повідомлялося, що спецслужби затримали під Черкасами студента, який займався "мінуванням" на замовлення із РФ.