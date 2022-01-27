"Утік від кураторів із РФ". На Донбасі СБУ затримала розвідника бойовиків (відео)

Затриманий уточнив, що не міг виносити знущання з боку командування бойовиків ікураторів, які приїхали з Росії.

У четвер, 27 січня, Служба безпеки України повідомила про затримання на Донбасі в районі лінії розмежування розвідника бойовиків. Про це повідомляє пресслужба відомства на офіційному сайті.

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Затриманий пояснив, що йому довелося втекти з непідконтрольної Україні території через знущання з боку товаришів по службі. Зазначається, що співробітники контррозвідки спільно з військовослужбовцями ЗСУ вилучили в затриманого розібраний автомат Калашникова.

[ + – ] Відеозапис допиту затриманого, опублікований силовиками

Затриманий розповів, що з 2019 року значиться в лавах незаконного збройного формування "ЛНР", куди вступив на добровільній основі та де обіймав посаду розвідника.

За словами чоловіка, його рішення втекти пояснюється тим, що він не міг виносити знущання командування та старших офіцерів бойовиків.

Затриманий уточнив, що з нього також знущалися й так звані куратори з РФ. До того ж, чоловік повідомив, що на підконтрольній території Донбасу перебувають його родичі – мати та сестри.

Затриманому повідомили про підозру в участі в терористичній організації та зазіханні на територіальну цілісність України.

Раніше Фокус повідомляв, що військовослужбовці ЗСУ затримали п'яного бойовика "ЛНР", який був у повному екіпіруванні. Повідомляється, що 41-річний Максим Кузьменко прихопив із собою автомат Калашникова 1973 року випуску.