"Сбежал от кураторов из РФ". На Донбассе СБУ задержала разведчика боевиков (видео)

Задержанный уточнил, что не мог выносить издевательство со стороны командования боевиков, а также кураторов, приехавших из России.

В четверг, 27 января, Служба безопасности Украины сообщила о задержании на Донбассе, в районе линии разграничения, разведчика боевиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

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Задержанный объяснил, что ему пришлось сбежать с неподконтрольной Украине территории по причине издевательств со стороны сослуживцев. Отмечается, что сотрудники контрразведки совместно с военнослужащими ВСУ изъяли у задержанного разобранный автомат Калашникова.

[ + – ] Видеозапись допроса задержанного, опубликованная силовиками

Задержанный рассказал, что с 2019 году числится в рядах незаконного вооруженного формирования "ЛНР", куда вступил на добровольной основе и где занимал должность разведчика.

По словам мужчины, его решение убежать объясняется тем, что он не мог выносить издевательства командования и старших офицеров боевиков.

Задержанный уточнил, что над ним также издевались и так называемые кураторы из РФ. Ко всему прочему, мужчина сообщил, что на подконтрольной территории Донбасса находятся его родственники – мать и сестры.

Задержанному сообщили о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее Фокус сообщал, что военнослужащие ВСУ задержали пьяного боевика "ЛНР", который был в полной экипировке. Сообщается, что 41-летний Максим Кузьменко прихватил с собой автомат Калашникова 1973 года выпуска.