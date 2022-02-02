"Хочется домой детей увидеть": СБУ задержала боевика, скрывающегося в Украине (фото, видео)

Правоохранителям мужчина рассказал, что воевал на стороне российско-оккупационных формирований на Донбассе, но со временем убежал и остался на подконтрольной территории Украины

Служба безопасности Украины совместно с вооруженными силами Украины задержала экс-военного боевиков "ЛНР" возле поселка Катериновка в Луганской области. Он решил вернуться на подконтрольную территорию Украине, потому что устал от войны и захотел к семье. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд, а бывшему боевику грозит лишение свободы до 8 лет. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Его уже задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники службы установили, что житель Попаснянского района отбывал наказание в тюрьме, вышел на свободу в 2016 году и присоединился к боевикам. В группировании проросийских боевиков он получил кличку "Малек" и был стрелком, снайпером и гранатометчиком. В частности, принимал участие в боевых действиях на Донбассе, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике ВСУ в районе Новоалександровка Троицкого и Попаснянского районов Луганской области.

Во время нахождения на "службе" у боевиков, "Малек" успел получить награждения: нагрудный знак НЗФ "Гвардия" и памятный знак "Солдат Славы.

Боевик объяснил свое решение покинуть российско-окупационные формирования потому что он устал от войны и хочет увидеть свою жену и детей.

Напомним, ранее суд приговорил трех террористов "ЛНР" к пожизненному заключению заочно. Экс-главу "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева обвиняли в ответственности за крушение украинского военнотранспортного самолета ИЛ-76 в 2014. Тогда на борту находилось 49 украинских военных, они погибли. Террористов приговорили по статье 258 ч.3 криминального кодекса Украины о совершении теракта. На данный момент СБУ занимается поисков приговоренных, чтобы отправить их в тюрьму. Кроме того, террористы должны выплатить по 500 тысяч грн в качестве морального ущерба для 39 родственников погибших.

Фокус писал о том, что на Донбассе пьяный боевик "ЛНР" пришел на позиции украинских военных. Он пришел с оружием Калашникова, но его задержали ВСУ. 41-летний боевик по имени Кузьменко Максим был разведчиком разведывательного взвода, а ранее был осужденный. Он подписал контракт с оккупационными силами РФ и его выпустили досрочно.