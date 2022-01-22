"Был в полной экипировке": на Донбассе пьяный боевик "ЛНР" пришел на позиции ВСУ (фото)

По информации журналистов, 41-летний Максим Кузьменко взял с собой "на выход" автомат Калашникова 1973 года.

Украинские военные задержали в Луганской области боевика оккупационных сил России с оружием. Об этом сообщил военный ресурс "Милитарный".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По сведениям портала, 41-летний боевик по имени Кузьменко Максим сам вышел на позиции украинских военных.

Задержанный является наемником "2-го армейского корпуса" (2 АК), "7 отдельной мотострелковой бригады" (7 ОМСБр) оккупационных сил России на Донбассе, сообщил портал.

[ + – ] У оккупанта были российские погоны

Кузьменко был разведчиком разведывательного взвода "3-го мотострелкового батальона".

"Сидел в Горловке за кражу, с 2019 года в рядах на позиции "Изба", это существо заблудилось и в пьяном угаре приперлось на позиции ВСУ", – говорится в сообщении.

Оккупанта, по данным портала, выпустили досрочно в обмен на подписание контракта с оккупационными силами РФ.

"Отдельное внимание следует привлечь к себе оружие макаки – обычный АК 1973-го года с ремнем из изоленты", – добавили журналисты.

[ + – ] У Кузьменко был автомат 1973 года

О задержании боевика Кузьменко написал в Telegram украинский военный Анатолий Штефан.

"Боярышник закончился, начал думать где взять и пошел на наши позиции в полной экипировке", – прокомментировал Штефан задержание оккупанта.

Боевика уже поместили на сайт "Миротворец".

Фото: Миротворец

Так называемый "2-й армейский корпус" (2 АК) – это название-прикрытие "народной милиции ЛНР" на временно оккупированных районах Луганской области. "Штаб" боевиков расположен в Луганске. В составе корпуса – 2-я, 4-я и 7-я отдельная мотострелковая бригада, отдельная артиллерийская бригада, 2 полка, отдельные батальоны и подразделения обеспечения.

Отметим, что 20 января российские оккупанты возобновили обстрелы позиций ВСУ. Стреляли также из вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями.

Служба безопасности Украины накануне разоблачила 13 боевиков из "Луганского округа донских казаков". В 2014 году они сопровождали "гумконвои" из России и патрулировали временно оккупированные территории.