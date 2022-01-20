СБУ разоблачила 13 боевиков из оккупационного "Луганского округа донских казаков" (фото)

Злоумышленники воевали против Украины в районе Луганска, а также под Дебальцевом. Все они скрываются в оккупированных районах области.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 13 пророссийских боевиков, которые воевали против сил ВСУ из отряда "Луганский округ донских казаков". Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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СБУ продолжает работу по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против госбезопасности на востоке Украины. Были установлены 13 главарей и активных участников оккупационного формирования "Луганский округ донских казаков", которые воевали против сил Украины в 2014 году.

[ + – ] Разоблаченные пророссийские боевики Фото: пресс-служба СБУ

Как удалось установить сотрудникам СБУ, в 2014 году в Украине была зарегистрирована общественная организация с таким же названием. Позже суд принял решение о ее запрете и принудительной остановке деятельности.

[ + – ] Удостоверение пророссийского боевика Фото: пресс-центр СБУ

Заявляется, что злоумышленники воевали против Украины в районе Луганска и Дебальцевого. Они сопровождали "гумконвои" из России для оккупантов, а также занимались патрулированиям временно оккупированных территорий. В их ходе пророссийские боевики могли останавливать личный транспорт или общественный с целью противоправных обысков.

Фото: пресс-центр СБУ

На данный момент все 13 членов организации находятся на оккупированной части Луганской области. После задержания их привлекут к уголовной ответственности по статьям 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. В спецслужбе продолжают работу по поиску и установлению других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Напомним, 10 января сотрудники СБУ задержали агента разведки РФ, который вел подготовку терактов в Одесской области.

Ранее сообщалось, что СБУ направляет в суд дело против топ-чиновников оккупированного Крыма, включая "прокурора" Наталью Поклонскую и "главу республики" Сергея Аксенова.