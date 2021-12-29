До 15 лет тюрьмы. СБУ направляет в суд дело против топ-чиновников оккупированного Крыма

Всего подозревается 8 человек, среди которых бывшая "прокурор" Крыма Наталья Поклонская и "глава республики" Сергей Аксенов.

Главное следственное управление СБУ при процессуальном руководстве офиса генпрокурора завершили расследование против Аксенова, Константинова и Поклонской. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

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Так называемый "глава республики Крым" Сергей Аксенов, "прокурор республики Крым" Наталья Поклонская и еще пять высокопоставленных чиновников временно оккупированного полуострова подозреваются по таким статям Уголовного кодекса Украины:

ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 255 (создание преступной организации)

Следователи установили, что в феврале-марте 2014 году представители российской оккупационной администрации принимали активное участие для силового свержения конституционного строя и изменения украинских территорий. Чиновники содействовали представителям РФ в проведении подрывной деятельности портив Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.

[ + – ] Сергей Аксенов [ + – ] Наталья Поклонская Фото: vk.com [ + – ] Владимир Константинов Фото: Krym Info

Подозреваемые лица принимали участие в создании оккупационных органов, а также возглавляли и управляли ими. Таким образом СБУ направляет все 8 обвинений в суд. Наказание, которое грозит чиновникам оккупированного Крыма, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 11 июня в офисе генпрокурора уже докладывали о завершении расследовании против топ-чиновников Крыма.

23 августа в Украине прошло заседание Крымской платформы, призванной деоккупировать украинский полуостров.