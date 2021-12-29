До 15 років ув'язнення. СБУ спрямовує до суду справу проти топчиновників окупованого Криму

Усього підозрюється 8 осіб, серед яких колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська, "глава республіки" Сергій Аксьонов і низка інших.

Головне слідче управління СБУ при процесуальному керівництві офісу генпрокурора завершили розслідування проти Аксьонова, Константинова та Поклонської. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

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Так званий "глава республіки Крим" Сергій Аксьонов, "прокурорка республіки Крим" Наталія Поклонська та ще п'ять високопосадовців тимчасово окупованого півострова підозрюються за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст. 255 (створення злочинної організації)

Слідчі встановили, що в лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь для силового повалення конституційного ладу та зміни українських територій. Чиновники сприяли представникам РФ в проведенні підривної діяльності портів України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності.

[ + – ] Сергій Аксьонов [ + – ] Наталія Поклонська Фото: vk.com [ + – ] Володимир Константинов Фото: Krym Info

Підозрювані особи брали участь у створенні окупаційних органів, а також очолювали та керували ними. Так СБУ спрямовує всі 8 звинувачень до суду. Покарання, яке загрожує чиновникам окупованого Криму, передбачає до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, 11 червня в офісі генпрокурора вже повідомляли про завершення розслідування проти топчиновників Криму.

23 серпня в Україні відбулося засідання Кримської платформи, яка має деокупувати український півострів.