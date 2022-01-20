СБУ викрила 13 бойовиків з окупаційного "Луганського округу донських козаків" (фото)

Зловмисники воювали проти України в районі Луганська, а також під Дебальцевим. Усі вони ховаються в окупованих районах області.

Співробітники Служби безпеки України викрили 13 проросійських бойовиків, які воювали проти сил ЗСУ із загону "Луганський округ донських козаків". Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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СБУ продовжує роботу з викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти держбезпеки на сході України. Було встановлено 13 ватажків та активних учасників окупаційного формування "Луганський округ донських козаків", які воювали проти сил України в 2014 році.

[ + – ] Викриті проросійські бойовики Фото: пресс-служба СБУ

Як вдалося встановити співробітникам СБУ, у 2014 році в Україні було зареєстровано громадську організацію з такою самою назвою. Пізніше суд ухвалив рішення про її заборону та примусове зупинення діяльності.

[ + – ] Посвідчення проросійського бойовика Фото: прес-центр СБУ

Заявляється, що зловмисники воювали проти України в районі Луганська та Дебальцевого. Вони супроводжували "гумконвої" з Росії для окупантів, а також займалися патрулюванням тимчасово окупованих територій. У їхньому процесі проросійські бойовики могли зупиняти особистий транспорт або громадський з метою протиправних обшуків.

Фото: прес-центр СБУ

Наразі всі 13 членів організації перебувають на окупованій частині Луганської області. Після затримання їх притягнуть до кримінальної відповідальності за статтями 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. У спецслужбі продовжують роботу щодо пошуку та встановлення інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Нагадаємо, 10 січня співробітники СБУ затримали агента розвідки РФ, який вів підготовку терактів на Одещині.

Раніше повідомлялося, що СБУ спрямовує до суду справу проти топчиновників окупованого Криму, враховуючи "прокурорку" Наталю Поклонську та "главу республіки" Сергія Аксьонова.