Готував теракти на Одещині: СБУ затримала агента розвідки РФ (фото, відео)
Силовики розповіли, що шпигуна затримали на гарячому, коли той вербував виконавців для майбутніх злочинів.
Кураторами зловмисника були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки. Вони поставили своєму агенту завдання розхитати суспільно-політичну ситуацію в Одеській області, повідомляє пресслужба СБУ.
Частково диверсанту вдалося втілити плани свого керівництва — у грудні 2021 року він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі та осквернив пам'ятник загиблим у війні з Росією українцям.
Надалі шпигун планував ще низку терактів. Встановлено, що наступними об'єктами мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка на Одещині.
Проведення диверсій мало сприяти формуванню думки у громадськості, що на території регіону діє потужне проросійське підпілля, а місцеве населення дотримується антиукраїнських поглядів.
Оперативники затримали організатора під час зустрічі з виконавцем. Зловмисник визначив виконавцю нове завдання з підпалу військової техніки та передав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Зловмисника взято під варту, триває слідство.
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А в Києві було затримано агента спецслужб РФ, який намагався завербувати представника Міноборони. Затриманий виявився уродженцем та мешканцем Донецька.