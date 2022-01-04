"Гнати таких треба": Ярош назвав посла Ізраїлю "агентом Кремля"

Колишній лідер "Правого сектора", ймовірно, обурився заявою посольства Ізраїлю, в якій шанувальників Бандери назвали прихильниками нацистської ідеології.

Керівник української добровольчої армії Дмитро Ярош на своїй сторінці у Facebook опублікував допис, у якому назвав посла Ізраїлю у Києві Міхаеля Бродського "агентом впливу Кремля".

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"Ізраїльський посол — агент впливу Кремля. Гнати таких "дипломатів" із України треба!" — написав він у своєму Facebook, водночас провітавши всіх громадян Ізраїлю, які "на українській стороні".

Посольство Ізраїлю відреагувало на марш на честь Бандери

Про причини свого ворожого ставлення до ізраїльського посла колишній лідер "Правого сектору" нічого не сказав. Проте відомо, що напередодні посольство Ізраїлю виступило із засудженням факельної ходи на честь 113-ї річниці від дня народження Степана Бандери, яка щорічно проводиться 1 січня у регіонах України. Більше того, посольство вимагає розслідування антисемітських проявів в Україні, вважаючи шанувальників Бандери прихильниками нацистської ідеології.

Сам Михайло Бродський, коментуючи заяву посольства Ізраїлю, сказав, що в тексті висловлена не його особиста позиція і навіть не позиція посольства, а "принципова позиція Держави Ізраїль", яка вже давно була озвучена.

При цьому ізраїльський посол розмежував оцінки діяльності УПА та конкретно Степана Бандери, якого, за словами дипломата, не можна героїзувати.

"З погляду Ізраїлю, люди, які підтримували ідеологію нацистів, не повинні ставати героями... Бандера та частина лідерів українського націоналістичного руху підтримували ідеологію нацистів, зокрема й щодо остаточного вирішення єврейського питання. Ми вважаємо, що такі люди не повинні ставати героями", — заявив Бродський.

Посол вважає неприйнятним той факт, що під час проведення маршу націоналістів звучать "заклики відверто антисемітського змісту", вказавши при цьому на ухвалений Верховною Радою закон про посилення покарання за прояв антисемітизму.

Нагадаємо, що в Києві 1 січня відбулася смолоскипна хода, присвячена 113 дню народження лідера ОУН Степана Бандери. В одного з учасників було помічено плакат з антисемітським змістом, через що Об'єднана єврейська громада України має намір звернутися до поліції.

У соціальній мережі Facebook було заблоковано відео, на якому чоловічий хор "Дударик" виконує пісню "Батько наш Бандера". Соцмережа заблокувала ролик відповідно до своїх стандартів, після численних скарг із боку користувачів, які вважають ролик проявом неонацизму та пропагандою "ненависті й образ".