"Коли Нюрнберг-2?" На факельній ході на честь Бандери помітили антисемітський плакат

Об'єднана єврейська громада України розцінила подібні заклики як прояв антисемітизму та готує заяву до правоохоронних органів.

У Києві розпочалася смолоскипна хода, присвячена 113-му дню народження лідера ОУН Степана Бандери, під час якої в одного з учасників було помічено плакат із написом антисемітського змісту, повідомляє Telegram-канал VESTI.

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"Ніхто не забутий, ніщо не забуто. У Нюрнберзі відбувся суд над нацизмом у Німеччині. А коли ж відбудеться суд Нюрнберг-2 над ж*довсько-московським комунізмом комунік-нацистів?", – говориться, серед іншого, в написі.

Джерело зазначає, що цей плакат є прямим порушенням статті 2 Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", який забороняє виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту. Також закон не дозволяє публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, вчинені однією особою чи групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання.

Об'єднана єврейська громада України вже розцінила цей плакат як прояв антисемітизму та збирається звернутися до поліції Києва із заявою про відкриття кримінального провадження за ст. 161 КК України.

Смолоскипні ходи з нагоди народження Степана Бандери відбуваються 1 січня по всій Україні. Серед організаторів – ВО "Свобода" та "Правий Сектор". У Києві захід розпочався у парку імені Тараса Шевченка, а його маршрут пройде у бік Майдану Незалежності. Учасники, кількість яких склала близько 1000 осіб, несуть у руках плакати, запалені смолоскипи, українські прапори та червоно-чорні стяги.

За інформацією джерел Klymenko Time у правоохоронних органах, сьогодні у 20 регіонах України заявлено проведення 55 акцій з нагоди дня народження Степана Бандери із загальною кількістю учасників до 3,5 тис. осіб.

[ + – ] У Києві в ході взяли участь близько тисячі людей Фото: https://t.me/KlymenkoTime

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року. Разом із Ярославом Стецьком 30 червня 1941 року він написав Акт відновлення Української держави. Вже наступного місяця нацисти заарештували його, відправивши спочатку під домашній арешт, а потім у концтабір Заксенхаузен. У вересні 1944 року його звільнили та запропонували йому брати участь у керівництві антирадянським збройним рухом у тилу, проте він не погодився на співпрацю з гітлерівцями.

15 жовтня 1959 Бандера був застрелений в Мюнхені агентом КДБ Романом Сташинським.

Нагадаємо, 2011 року Степан Бандера став почесним громадянином Моршина.