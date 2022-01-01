"Когда Нюрнберг-2?" На факельном шествии в честь Бандеры заметили антисемитский плакат

Объединенная еврейская община Украины расценила подобные призывы как проявление антисемитизма и готовит заявление в правоохранительные органы.

В Киеве началось факельное шествие, посвященное 113-м дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры, во время которого у одного из участников был замечен плакат с надписью антисемитского содержания, сообщает Telegram-канал VESTI.

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"Никто не забыт, ничто не забыто. В Нюрнберге состоялся суд над нацизмом в Германии. А когда же состоится суд Нюрнберг-2 над ж*довско-московским коммунизмом коммуняк-нацистов?", – гласит, среди прочего, надпись.

Источник отмечает, что этот плакат является прямым нарушением статьи 2 Закона Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который запрещает изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания. Также закон не позволяет публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания.

Объединенная еврейская община Украины уже расценила этот плакат как проявление антисемитизма и собирается обратиться в полицию Киева с заявлением об открытии уголовного производства по ст. 161 УК Украины.

Факельные шествия по случаю рождения Степана Бандеры проходят 1 января по всей Украине. Среди организаторов – ВО "Свобода" и "Правый Сектор". В Киеве мероприятие началось в парке имени Тараса Шевченко, а его маршрут пройдет в сторону Майдана независимости. Участники, количество которых составило около 1000 человек, несут в руках плакаты, зажженные факелы, украинские флаги и красно-черные знамена.

По информации источников Klymenko Time в правоохранительных органах сегодня в 20 регионах Украины заявлено проведение 55 акций по случаю дня рождения Степана Бандеры с общим количеством участников до 3,5 тыс. человек.

[ + – ] В Киеве в шествии приняли участие около тысячи человек Фото: https://t.me/KlymenkoTime

Степан Бандера родился 1 января 1909 года. Вместе с Ярославом Стецько 30 июня 1941 года он написал Акт восстановления Украинского государства. Уже в следующем месяце нацисты арестовали его, отправив сначала под домашний арест, а затем – в концлагерь Заксенхаузен. В сентябре 1944 года его освободили и предложили ему участвовать в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу, однако он не согласился на сотрудничество с гитлеровцами.

15 октября 1959 года Бандера был застрелен в Мюнхене агентом КГБ Романом Сташинским.

Напомним, в 2011 году Степан Бандера стал почетным гражданином Моршина.