"Гнать таких нужно": Ярош назвал посла Израиля "агентом Кремля"

Бывший лидер "Правого сектора", вероятно, возмутился заявлением посольства Израиля, в котором почитателей Бандеры назвали приверженцами нацистской идеологии.

Руководитель украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором назвал посла Израиля в Киеве Михаэля Бродского "агентом влияния Кремля".

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"Израильский посол — агент влияния Кремля. Гнать таких "дипломатов" из Украины нужно!" — написал он в своем Facebook, в то же время проприветствовав всех граждан Израиля, которые "на украинской стороне".

Посольство Израиля отреагировало на марш в честь Бандеры

О причинах своего враждебного отношения к израильскому послу бывший лидер "Правого сектора" ничего не сказал. Однако известно, что накануне посольство Израиля выступило с осуждением факельного шествия в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, которое ежегодно проводится 1 января в регионах Украины. Более того, посольство потребовало расследования антисемитских проявлений в Украине, считая почитателей Бандеры приверженцами нацистской идеологии.

Сам Михаил Бродский, комментируя заявление посольства Израиля сказал, что в тексте выражена не его личная позиция и даже не позиция посольства, а "принципиальная позиция Государства Израиль", которая уже давно была озвучена.

При этом израильский посол разграничил оценки деятельности УПА и конкретно Степана Бандеры, которого, по словам дипломата, нельзя героизировать.

"С точки зрения Израиля, люди, которые поддерживали идеологию нацистов, не должны становиться героями…Бандера и часть лидеров украинского националистического движения поддерживали идеологию нацистов, в том числе и по окончательному решению еврейского вопроса. Мы считаем, что такие люди не должны становиться героями", — заявил Бродский.

Посол считает неприемлемым тот факт, что во время проведения марша националистов звучат "призывы откровенно антисемитского содержания", указав при этом на принятый Верховной Радой закон об ужесточении наказания за проявления антисемитизма.

Напомним, что в Киеве 1 января прошло факельное шествие, посвященное 113 дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры. У одного из участников был замечен плакат с антисемитским содержанием, из-за чего Объединенная еврейская община Украины намерена обратится в полицию.

В социальной сети Facebook было заблокировано видео, на котором мужской хор "Дударик" исполняет песню "Батько наш Бандера". Соцсеть заблокировала ролик в соответствии со своими стандартами, после многочисленных жалоб со стороны пользователей, которые посчитали ролик проявлением неонацизма и пропагандой "ненависти и оскорблений".