Готовил теракты в Одесской области: СБУ задержала агента разведки РФ (фото, видео)

Силовики рассказали, что шпиона задержали "на горячем", когда тот вербовал исполнителей для будущих преступлений.

Кураторами злоумышленника являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики. Они поставили своему агенту задачу — расшатать общественно-политическую ситуацию в Одесской области, сообщает пресс-служба СБУ.

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[ + – ] Оперативники задержали агента "на горячем" Фото: пресс-служба СБУ

Частично диверсанту удалось воплотить планы своего руководства — в декабре 2021 года он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе и осквернил памятник погибшим в войне с Россией украинцам.

[ + – ] СБУ, Украина, агент, теракты, диверсии, Одесса

В дальнейшем шпион планировал еще ряд терактов. Установлено, что следующими объектами должны были стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области.

Проведение диверсий должно было способствовать формированию мнения у общественности, что на территории региона действует мощное пророссийское подполье, а местное население придерживается антиукраинских взглядов.

[ + – ] При себе у шпиона была определенная сумма для финансирования диверсий

Оперативники задержали организатора во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник определил исполнителю новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.

Задержанный уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник взят под стражу, ведется следствие.

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