После двух дней тишины. На Донбассе возобновились обстрелы украинских позиций, — ООС

Российские вооруженные формирования в очередной раз применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

На территории ОРДЛО после двухдневного затишья вооруженные формирования РФ 20 января возобновили обстрелы украинских позиций, в том числе с применением вооружения, запрещенными Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил за прошлые сутки российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе 2 раза с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, и запустили беспилотник, который пролетел за линию столкновения.

Украинские позиции были обстреляны в районах Опытного, Катериновки, Золотого и недалеко от Марьинки.

В сторону Опытного формирования РФ вели огонь из 120 мм минометов, а недалеко от Золотого они применили минометы калибра 82 мм.

В направлении Катериновки оккупационные войска открыли огонь из противотанковых гранатометов. Возле Марьинки украинские позиции были обстреляны из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет российского беспилотника, предположительно "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

В штабе также сообщили, что украинские военные открыли ответный огонь без применения вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. Рубежи украинских подразделений остаются без изменений.

Напомним, что усилиями сотрудников СБУ были разоблачены 13 пророссийских боевиков из отряда "Луганский округ донских казаков", которые воевали против сил ВСУ. Члены формирования воевали против Украины в районе Луганска и Дебальцевого.

Представители российско-оккупационных формирований в Донецкой области заявили, что в Новогнатовке группа неизвестных заняла школу и близлежащую территорию, где были размещены 12 БТР и БМП.